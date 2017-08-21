Наставник «Депортиво»: у «Реала» самый сильный состав в Европе

Главный тренер «Депортиво» Пепе Мель не поскупился на похвалу в адрес мадридского «Реала». Мель считает, что в Европе в данный момент никто не сравнится с командой Зинедина Зидана по подбору футболистов.
«Мы все согласны, что у «Реала» самый сильный состав в Европе. И нет разницы, кто у них выходит на поле. Положительное в «Реале» то, что все там молоды. Так что команда ещё долго будет радовать своей игрой», — приводит слова Меля AS.
В первом туре чемпионата Испании галисийская команда на своём поле встречалась именно с «Королевским клубом» и потерпела поражение со счётом 0:3.
«Реал» разгромил «Депортиво» в первом туре чемпионата Испании