Президент «Урала»: будем стремиться выйти в еврокубки

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова губернатор региона Евгения Куйвашева, который заявил, что после чемпионата мира 2018 года «Урал» пробьётся в еврокубки.
«Раз губернатор сказал — будем стремиться. Конечно, тяжело будет. Евгений Владимирович слов на ветер не бросает, и я буду стараться выполнить его поручение. Надеюсь, что после того, как нам достанется „Екатеринбург Арена“, там будет много детей. Играть будут и тренироваться. Надеюсь, что посещаемость игр «Урала» также увеличится.
Я хочу, чтобы за основу клуба играло больше своих воспитанников. Но, к сожалению, наша «молодёжка» крупно проигрывает в последнее время. «Динамо» вот 5:1 в Москве проиграли. Пока не получается с нашими воспитанниками. Вообще, это моя мечта, чтобы из школ наших футболисты попадали в основу команды. Тут есть такой факт: у тренеров в муниципальных школах нищенская зарплата. Так они и работают. Они достойны получать хорошую зарплату. Если человек получает мало, он вынужден подрабатывать, и глаза у него не горят. Вот в академиях «Краснодара», ЦСКА и «Динамо» у тренеров достойная зарплата. Мы себе пока это можем позволить", — цитирует Иванова EANews.ru.