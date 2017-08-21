Райт: если бы я был Коутиньо, сделал бы всё, чтобы перебраться в «Барселону»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт посоветовал полузащитнику Филиппе Коутиньо как можно скорее перейти в «Барселону» после того, как «Ливерпуль» не лучшим образом проявил себя в игре в защите в матче с «Кристал Пэлас», который, несмотря на это, выиграл со счётом 1:0.
«Если бы я был Коутиньо, то сделал бы всё, что в моих силах, чтобы перебраться в «Барселону», после того как увидел игру «Ливерпуля» в защите. Мерсисайдцам нужно потратиться и приобрести защитников», — отметил Райт в интервью BBC Radio 5 Live.