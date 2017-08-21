Д. Коста считает, что Конте овладело безумие, когда тот прислал ему сообщение

Нападающий «Челси» Диего Коста, который по-прежнему не прибыл в расположение своего клуба, раскритиковал главного тренера лондонского клуба Антонио Конте. Ранее итальянец сообщил Косте о решении отказаться от его услуг, причём сделал это с помощью текстового сообщения на телефон.
«В момент, когда он слал сообщение, им овладело безумие. Такое бывает, хотя это было неуважительно. Я всегда просил его и руководство говорить со мной лицом к лицу. Я никогда не слал им текстовых сообщений. Сейчас я расстроен только из-за фанатов, которые всегда поддерживали меня, даже в такие моменты. Я оставался в команде на протяжении трёх лет, и это было ради них и ради дружной и сплочённой раздевалки», — цитирует Косту Daily Mail.
Ранее стало известно, что руководство «Челси» продолжит штрафовать нападающего Диего Косту, если тот не вернётся в расположение команды, и до января 2018 года общая сумма штрафа составит £ 3 млн. На данный момент Коста находится в Испании и ждёт, когда лондонский клуб его отпустит и он сможет подписать соглашение с мадридским «Атлетико».