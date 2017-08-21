Экс-тренер сборной Англии Макларен вошёл в штаб «Маккаби» (Тель-Авив)

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен войдёт в тренерский штаб тель-авивского «Маккаби». Об этом сообщил официальный сайт израильского клуба. Специалист будет помогать главному тренеру израильской команды Йорди Кройфу, ранее выступавшему за «Манчестер Юнайтед».
Макларен ранее возглавлял сборную Англии, а также «Твенте», «Вольфсбург», «Мидлсбро», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл».
Последним местом работы англичанина был «Дерби Каунти», который он покинул в марте нынешнего года. Специалист работал в команде с октября прошлого года.
«Дерби Каунти» уволил Макларена с поста главного тренера