Первый тренер Кокорина: думаю, на Сашу сильно повлиял невызов в сборную

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина в академии «Локомотива», прокомментировал прогресс бывшего подопечного в новом сезоне.
«Саша — очень талантливый человек. Вы же помните, как он начинал играть в «Динамо», будучи ещё совсем юным. Потом на него пошло давление, он не по годам стал ключевым игроком чемпионата, и на него начался большой спрос. Люди с него много требовали, хотя он был ещё очень молод.
Сейчас, думаю, на него сильно повлиял невызов в сборную. Он самолюбивый человек и игрок, поэтому будет всем доказывать, что он талантливый футболист. Тем более что сейчас он играет с партнёром своей юности — Полозом. Они вместе играли в атаке в школе, на двоих один раз забили 54 мяча", — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
В нынешнем сезоне Кокорин забил в семи турах РФПЛ шесть мячей.