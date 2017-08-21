Экс-форвард «Спартака» Уорис может перейти в клуб АПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Абдул Уорис может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Daily Mail, к форварду «Лорьяна» проявляют интерес «Вест Хэм», «Вест Бромвич» и «Бёрнли». Отмечается, что французский клуб хочет выручить за ганского футболиста £ 12 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что Уорис уже договорился о трёхлетнем контракте с «Бурсаспором».
Контракт Уориса с «Лорьяном» рассчитан до июня 2020 года. По итогам прошлого сезона французская команда вылетела из Лиги 1, а 25-летний форвард провёл в чемпионате 35 матчей и забил 9 голов. За «Спартак» Уорис выступал в 2013-2014 годах.
Экс-форвард «Спартака» Уорис договорился о трёхлетнем контракте с «Бурсаспором»