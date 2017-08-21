Бутрагеньо: «Реал» очень силён, но предпочли бы видеть Роналду на поле

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо выразил сожаление, что нападающий команды Криштиану Роналду не имеет возможности помочь партнёрам по команде на поле. Португальский футболист в данный момент отбывает пятиматчевую дисквалификацию.
«Реал» очень силён, но мы предпочли бы видеть Роналду на поле. Бэйл также умеет забивать и будет очень важным футболистом для «Реала». Об этом уже говорил главный тренер нашей команды Зинедин Зидан. Это очень разносторонний футболист атаки», — приводит слова Бутрагеньо Bernabeu Digital.
Роналду был удалён с поля в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1) и дисквалифицирован на пять матчей. Столь суровое наказание применено к нему за толчок арбитра этой игры Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. «Королевский клуб» намерен обжаловать санкции в административном трибунале по спорту (TAD). Роналду уже пропустил два матча.