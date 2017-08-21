Главный тренер «Тулузы»: игра Неймара в первых турах поражает воображение

Главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра поделился впечатлениями об игре бразильского нападающего Неймара в выездном матче против «ПСЖ» (2:6). В прошедшей встрече форвард забил два мяча и сделал две голевые передачи.
«Я обожаю Неймара. Он как свежий воздух в футболе. Я смотрел за его игрой в «Барселоне» и просто восхищён, что вижу его в нашем чемпионате. Его игра в первых двух турах поражает воображение. Я буду использовать её в качестве примера для моих футболистов», – цитирует Дюпра Интернет-портал Goal.
«ПСЖ» разгромил «Тулузу», Неймар забил два гола и отдал два результативных паса