«Антальяспор» предложил Насри контракт с зарплатой £ 70 тыс. в неделю

«Манчестер Сити» и «Антальяспор» в настоящее время ведут переговоры по поводу перехода полузащитника Самира Насри. Как сообщает The Times, турецкий клуб предложил французскому футболисту двухлетний контракт с зарплатой £ 70 тыс. в неделю.
Президент турецкого клуба Али Сафак Озтурк пытается убедить Насри перейти в «Антальяспор», а клубы пока не смогли договориться по финансовым вопросам.
30-летний игрок имеет ещё два года по контракту с «Манчестер Сити», где зарабатывает £ 170 тыс. в неделю. Ранее агент Ален Мильяччо, представляющий интересы Насри, рассказал, что в услугах его клиента заинтересованы два топ-клуба из Италии.
«Манчестер Сити» хочет отпустить Насри в другой клуб