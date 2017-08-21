Матч ЦСКА — «Янг Бойз» будут судить греческие арбитры

Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом будут работать 23 августа на ответном квалификационном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между московским ЦСКА и швейцарским «Янг Бойз», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, дополнительные помощники — Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос, резервный судья — Дамианос Эфтимиадис.
В первом матче в Берне подопечные Виктора Гончаренко одержали победу над «Янг Бойз» со счётом 1:0.
«Янг Бойз» перед ответным матчем с ЦСКА сыграл вничью с «Цюрихом»