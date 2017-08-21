Спаллетти: после покупки двух центральных защитников Раноккия уйдёт из «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что защитник Андреа Раноккия в нынешнее трансферное окно покинет миланский клуб.
«Мы хорошо провели межсезонье, игроки показали себя профессионалами. Они слушали меня и показывали это на практике. Иногда дела на трансферном рынке идут неправильно. Если бы мне сказали, что у «Интера» есть € 200 млн, Спаллетти был бы королём. Санчес, Найнгголан, Видаль — они все бы пришли сюда. Но у меня в распоряжении хорошая команда. Чего-то, конечно, не хватает, в основном в защите, дирекция об этом знает и ведёт работу. Нам нужны два центральных защитника. А после этого Раноккия, к моему глубокому сожалению, отправится куда-то ещё. Такова его ситуация, даже несмотря на то что он отличный парень и хороший игрок», — приводит слова Спаллетти Football Italia.