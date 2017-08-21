Новая интеллектуально-развлекательная игра от «Чемпионата» пройдёт накануне ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Янг Бойз». Команды любителей футбола соберутся в московском O’Connells Pub на Покровке 23 августа в 19:00. Всех гостей ждут три разнообразных конкурса с вопросами и заданиями только на спортивную тематику. Важно, чтобы в команде было до шести человек включительно, но желательно не менее трёх. Сыграть могут все желающие!
Организаторами будут подготовлены два специальных мультимедийных конкурса, а также пакет из 12 вопросов. У команд будет ровно одна минута, чтобы найти ответ на каждый из них. Турнир проходит по принципу знаменитых ТВ-игр. Важны не только знания, но и смекалка вкупе со слаженной командной работой.
Подробности и регистрация на http://sportliga.club60sec.ru.
Хочешь проверить свои знания? Кликай и потренируйся перед игрой!
Прояви свои спортивные знания в игре от «Чемпионата»