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Прояви свои спортивные знания в игре от «Чемпионата»

21 августа 2017, понедельник. 13:35 Футбол

Новая интеллектуально-развлекательная игра от «Чемпионата» пройдёт накануне ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Янг Бойз». Команды любителей футбола соберутся в московском O’Connells Pub на Покровке 23 августа в 19:00. Всех гостей ждут три разнообразных конкурса с вопросами и заданиями только на спортивную тематику. Важно, чтобы в команде было до шести человек включительно, но желательно не менее трёх. Сыграть могут все желающие!

Организаторами будут подготовлены два специальных мультимедийных конкурса, а также пакет из 12 вопросов. У команд будет ровно одна минута, чтобы найти ответ на каждый из них. Турнир проходит по принципу знаменитых ТВ-игр. Важны не только знания, но и смекалка вкупе со слаженной командной работой.

Подробности и регистрация на http://sportliga.club60sec.ru.

Хочешь проверить свои знания? Кликай и потренируйся перед игрой!

Прояви свои спортивные знания в игре от «Чемпионата»

Прояви свои спортивные знания в игре от «Чемпионата»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
13:35 Прояви свои спортивные знания в игре от «Чемпионата»
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