М. Алонсо — о голе в ворота «Тоттенхэма»: если честно, я не ожидал паса от Педро

Защитник «Челси» Маркос Алонсо, оформивший дубль в ворота «Тоттенхэма» во втором туре английской Премьер-лиги, прокомментировал победу на «Уэмбли». «Челси» выиграл у коллектива Маурисио Почеттино со счётом 2:1, а защитник забил решающий гол незадолго до финального свистка.
«Если честно, я не ожидал паса от Педро, но когда увидел эту передачу, я знал, что постараюсь пробить, и мне немного повезло с тем, что мяч прошёл под вратарём, когда счёт стал 2:1. Сделать это перед нашими болельщиками было здорово, и теперь я постараюсь отдохнуть, потому что в следующие выходные у нас ещё одна большая игра.
После неудачного старта на прошлой неделе нам нужна была победа. Мы знали, что это будет сложная игра, но понимали, как нужно держаться, и были единой командой на протяжении всего матча и в итоге получили награду. Во втором тайме мы старались больше держать мяч, но «Тоттенхэм» прессинговал. Однако мы сохраняли компактность на протяжении всего матча, который был очень хорошим в нашем исполнении», — цитирует Алонсо официальный сайт клуба.