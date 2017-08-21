«Крылья Советов» подтвердили аренду Лории в «Анжи»

Как уже сообщал «Чемпионат», между «Крыльями Советов» и «Анжи» достигнута договорённость о том, что голкипер самарцев Гиорги Лория до конца сезона-2017/18 на правах аренды будет выступать за махачкалинский клуб.
За самарскую команду Гиорги выступает с 2015 года и за это время сыграл 40 матчей. Сегодня голкипер отправился из Самары в Махачкалу, где присоединится к своим новым партнёрам, сообщает официальный сайт волжского клуба.
В прошлом сезоне 31-летний голкипер принял участие в 25 матчах РФПЛ и пропустил 33 гола.
Голкипер «Крыльев Советов» Лория продолжит карьеру в «Анжи»