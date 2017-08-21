Молодёжная команда «Локомотива» выиграла международный турнир UTLC CUP

Команда «Локомотив» 2003 года рождения выиграла международный турнир UTLC CUP, который проходит с 18 по 21 августа на «Сапсан арене» в Черкизово. Сыграв в последнем туре вничью 0:0 против китайского «Ханчжоу Гринтаун», 14-летние футболисты «Локомотива» обеспечили себе первую строчку.
Также в турнире принимали участие португальская «Бенфика», немецкий «Гамбург», белорусский «Витебск» и казахстанская «Астана». Почётным гостем UTLC Cup был немецкий футболист Фабиан Эрнст, выступавший за «Гамбург», «Вердер», «Шальке 04», «Бешикташ» и сборную Германии.