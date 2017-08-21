Московское «Динамо» объявило о достижении договорённости венгерским клубом МТК об аренде сенегальского полузащитника Хали Яне Тиама. Соглашение между клубами предполагает годичный срок аренды с возможностью выкупа бело-голубыми прав на хавбека.
«Тиам станет третьим футболистом из Сенегала в истории нашего клуба. Прежде эту страну представляли в динамовской команде защитник Паскаль Менди (60 матчей и 1 гол) и нападающий Пап Тиав (6 матчей – 1 гол)», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
«Динамо» объявило об аренде сенегальского полузащитника Тиама