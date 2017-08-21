Созин: «Спартаку» нельзя праздновать чемпионство по 2 месяца – это преступление

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение по поводу выступления «Спартака» в текущем сезоне. После семи туров красно-белые занимают в таблице РФПЛ 10-е место.
«У «Спартака» сильный состав, второй по силе в России. Но не бывает в футболе мелочей. Нельзя праздновать чемпионство по два месяца – это преступление. Нельзя ломать стадионы в Туле, Перми, Москве. У «Спартака» все новости в стиле «завтра презентация золотых медалей», фотографии Дениса Глушакова, прыгающего с автобуса на автобус. И мы все хотим, чтобы они собрались и стали играть, как прошолом году, от ножа?
Я считаю, что это чётко проблема руководства. Хорошо, что выиграли, но нельзя радоваться столько времени. Сейчас команду надо не тренировать, а собрать в одно. Глушаков не разучился играть, но сначала он праздновал, а потом выступал на Кубке конфедераций. Дмитрий Комбаров не готов. Все «сборники» не готовы, потому что у них не было полноценного тренировочного периода. Им нужно было дать передохнуть.
Не понимаю возгласов о том, что «Спартаку» нужно усиляться. В прошлом году уже сделали всё, что хотели. Футболистов разве на один сезон берут? Их берут на перспективу. Теоретически «Спартак» мог усилиться только тремя игроками: Фёдором Смоловым, Марио Фернандесом и Алексеем Миранчуком. Эти три россиянина могли сразу закрепиться в составе и усилить его. Но сейчас говорят о Ньянге за 22 млн…
Чтобы говорить о перспективах команды, нужно понять, отошёл ли Массимо Каррера после чемпионской гонки. Собрать людей намного сложнее, чем праздновать с ними и ломать стадионы. Надо играть, а у них в голове – как кричат трибуны. «Спартак» будет бороться за самые высокие места, если у Карреры, тренерского штаба и руководства клуба хватит ресурсов понять, что пора перестать праздновать. Надо начать с чистого листа и снова доказывать. В противном случае Василий Уткин будет прав, что ближайшие 15 лет снова чемпионства не будет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».