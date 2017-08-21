«Валенсия» заинтересована в аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Перейры

«Валенсия» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Андреасом Перейрой, которого хочет взять в аренду у «манкунианцев», сообщает Daily Mail.
При этом, по информации СМИ, главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью не намерен расставаться с Андреасом в текущее трансферное окно и уже дал понять игроку, что рассчитывает на него.
В прошлом сезоне Перейра выступал на правах аренды в «Гранаде», провёл 37 игр во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три голевые передачи, но не сумел помочь команде сохранить прописку в Примере.
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