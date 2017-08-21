Дм.Черышев: Дениса не вызвали в сборную, потому что он ещё не отошёл от травмы

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал отсутствие своего сына Дениса Черышева в окончательном списке Станислава Черчесова для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября). Напомним, что в расширенный список сборной полузащитник «Вильярреала» попал.
«Дениса нет в окончательном списке Черчесова, потому что он ещё не отошёл от травмы. Денис только начал тренироваться по индивидуальной программе, и то пока в щадящем режиме», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
Дм. Черышев: думаю, Черчесов рассчитывает на Дениса в сборной России