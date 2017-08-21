Полузащитник Тиам: «Динамо» известно на весь мир, приехал сюда развиваться

Сенегальский полузащитник Хали Ян Тиам, который перешёл в московское «Динамо» на правах аренды, рассказал, как возник вариант с переездом в Москву, и поведал, что ему известно о российском футболе.
«Динамо» известно на весь мир, я знал о нём немало до перехода сюда, а при переговорах представители клуба дополнительно рассказали мне об истории этой команды, о том, какая честь защищать его цвета. Поэтому для меня приход сюда — это большой такой шаг вперёд.
Здесь хорошая лига, в которой можно научиться многому, приобрести хороший опыт, расти как футболист. Всё это послужило для меня мотивацией сменить страну и команду, стать частью «Динамо». А ещё я знал, что если перейду сюда, то будет холодно. Но пока вот жарко (смеётся). Впрочем, меня погода не пугает. Я приехал в большой клуб играть и развиваться, становиться сильнее вместе с «Динамо».
Перед переходом советовался только со своим агентом. Мы получили предложение от «Динамо», подумали, что это настоящий подарок судьбы, и вот я здесь.
Моё оптимальное место на поле- это «шесть» (опорный полузащитник) и «восемь» (центральный полузащитник). Но есть опыт игры и атакующего полузащитника, и даже центрального защитника", — цитирует хавбека пресс-служба «Динамо».