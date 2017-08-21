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Гендиректор «Уфы» — о травме Ванека: всё не так уж и страшно на данный момент

21 августа 2017, понедельник. 15:56 Футбол

Чешский полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек, получивший травму в выездном матче 7-го тура РФПЛ с «Динамо» (1:1), в ближайшее время может приступить к тренировкам. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Нам известен характер травмы Ванека, но говорить об этом подробно не хотелось бы. Скажу, что это, скорее всего, мышечное повреждение, небольшой спазм. Обследование показало некоторые радужные моменты, так что всё не так уж и страшно на данный момент. В теории, он может приступить к тренировкам завтра или послезавтра. Это пока не точно, но, думаю, всё будет нормально», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Уфа Ондржей Ванек Шамиль Газизов Травмы — футбол
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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