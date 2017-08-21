Бушманов назвал состав молодёжной сборной РФ на матчи с Арменией и Гибралтаром

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы—2019 U21 c Арменией и Гибралтаром.
Молодёжная сборная России стартует в европейской квалификации игрой с Арменией, которая состоится 31 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Свой второй поединок в рамках континентального отбора россияне проведут с Гибралтаром, эта игра пройдёт 5 сентября на центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Время начала обеих встреч – в 19:00 мск.
Как сообщает пресс-служба РФС, в итоговый список вошли 23 футболиста.
Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Александр Довбня («Этникос» Кипр), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак-2» Москва), Томас Рукас («Зенит-2» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак-2» Москва), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулёв («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Иван Обляков («Уфа»), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).
Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).
Российская команда соберётся вместе 28 августа в отеле «Холидей Инн Сокольники», где начнёт подготовку к отборочной кампании. В преддверии игры с Арменией тренироваться сборная будет на стадионе «РЖД Арена».