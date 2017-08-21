Марсьяль: Погба, возможно, лучший полузащитник мира

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал о своём отношении к полузащитнику Полю Погба.
«Поль морально устойчив и уверен в себе. Он большой парень, очень техничен и вынослив. Я бы сказал, что это, возможно, лучший полузащитник мира. К тому же он молод, так что ему есть над чем работать, и он может стать даже ещё лучше. Но его человеческие качества остаются прежними: он весёлый, всегда улыбается и никогда не воспринимает себя слишком серьёзно. Он всегда смеётся. Поль – мой хороший друг. Он всегда одинаков на поле и вне него и продолжает быть таким», — приводит слова Марсьяля официальный сайт «МЮ».
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