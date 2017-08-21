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Cуд признал законным запрет фанату посещать стадион после броска файера

21 августа 2017, понедельник. 16:52 Футбол

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу футбольного болельщика Андрея Рязанцева на постановление судьи Савеловского районного суда столицы, признавшего его виновным в нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях и запретившего посещать спортивные соревнования в течение двух лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По версии правоохранительных органов, Рязанцев в апреле нынешнего года в рамках 26-го тура РФПЛ на матче московских клубов ЦСКА и «Спартак» (1:2) кинул файер на трибуну стадиона, «чем создал угрозу собственной жизни и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других болельщиков». Решение вступило в силу 6 июня 2017 года, кроме того суд назначил болельщику штраф в размере 10 тыс. рублей.

ЦСКА – «Спартак»: игра приостанавливалась из-за дыма от зажжённых файеров
Источник: Агентство городских новостей "Москва" Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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