Cуд признал законным запрет фанату посещать стадион после броска файера

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу футбольного болельщика Андрея Рязанцева на постановление судьи Савеловского районного суда столицы, признавшего его виновным в нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях и запретившего посещать спортивные соревнования в течение двух лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По версии правоохранительных органов, Рязанцев в апреле нынешнего года в рамках 26-го тура РФПЛ на матче московских клубов ЦСКА и «Спартак» (1:2) кинул файер на трибуну стадиона, «чем создал угрозу собственной жизни и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других болельщиков». Решение вступило в силу 6 июня 2017 года, кроме того суд назначил болельщику штраф в размере 10 тыс. рублей.