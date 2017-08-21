Маротта: современный футбол всё чаще становится формой развлечений

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта выразил мнение, что футбол становится одной из составляющих шоу-бизнеса.
«За 40 лет в футболе я пережил все преобразования в этой отрасли. Новая эра определённо похоронила романтику, игроки, которые когда-то олицетворяли дух команды и добавляли ей индивидуальности, исчезают. Больше таких футболистов не будет. Тотти и Буффона запомнят как последние примеры классического футбола. Футбол высшего уровня всё чаще становится формой развлечений.
Лучшие игроки становятся всё более похожими на звёзд шоу-бизнеса. Думаю, в будущем у суперзвёзд будут временные рабочие места, как у актёров. Мы, возможно, не хотим этого, но мировая экономика подталкивает футбол в этом направлении», — сказал Маротта в эфире Radio24.