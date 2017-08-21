Гвардиола: уровень АПЛ таков, что футболисты, выходящие на замену, крайне важны

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о важности глубины состава в английской Премьер-лиге.
«Надеюсь, игроки понимают, что в больших клубах нельзя ограничиваться 11 футболистами, поэтому они должны конкурировать друг с другом. В матче с «Брайтоном» Зане не играл с самого начала. Я выпустил его на замену в ключевой момент игры, немного усилив динамику наших атак.
Стерлинг тоже отыграл хорошо. Уровень АПЛ таков, что футболисты, выходящие на замену на 12-14 минут, крайне важны. К концовке матча соперник уже измотан, и мы можем выпустить на поле таких игроков, как Бернарду Силва, Стерлинг и Зане. Смысл в том, чтобы вырвать победу в концовке», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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