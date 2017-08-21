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Бартон: нытьё Бенитеса о трансферах не идёт «Ньюкаслу» на пользу

21 августа 2017, понедельник. 17:37 Футбол

Известный в прошлом английский полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон раскритиковал главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса, который неоднократно говорил о необходимости усиления состава.

«Им нужны инвестиции. Но если у клуба нет возможности кого-то купить, нужно работать с тем, что есть. Всё-таки ему платят очень много денег, поэтому Бенитесу нужно выжимать максимум из текущего состава.

Когда тренер ноет, говоря, что он недоволен ситуацией, это не идёт команде на пользу. Если вы игрок и слышите, как тренер ноет об усилении, это не внушает доверия, потому что такое поведение говорит о том, что игроки недостаточно хороши", — сказал Бартон в интервью talkSPORT.

Бенитес: деньги — не главная проблема «Ньюкасла» на трансферном рынке
Источник: talkSPORT Сообщить об ошибке
Теги
Ньюкасл Юнайтед Джои Бартон Рафаэль Бенитес
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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