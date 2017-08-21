Куман: очень приятно смотреть, как команды Гвардиолы играют в футбол

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 2-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (21 августа).
«Стиль игры „Манчестер Сити“ самый сложный из всех. Очень приятно смотреть, как команды Хосепа Гвардиолы играют в футбол. В АПЛ очень много физически сильных игроков, английские клубы любят играть через дальние передачи, но „Сити“ всё равно пытается играть с высокой защитой.
Думаю, «Манчестер Сити» стал сильнее, чем в прошлом сезоне, потому что летом они смогли хорошо укрепиться. Будет сложно", — цитирует Кумана Sportsmole.
Мата: игроки «МЮ» не теряют голову от успешного начала сезона АПЛ