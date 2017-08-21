«Ахмат» — «Арсенал» (Тула): стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч седьмого тура РФПЛ «Ахмат» — «Арсенал» (Тула). Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».
«Ахмат»: Гудиев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов, Лео.
«Арсенал» (Тула): Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РФПЛ «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.