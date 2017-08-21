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Давид Луис: победа над «Тоттенхэмом» началась ещё во 2-м тайме матча с «Бёрнли»

21 августа 2017, понедельник. 19:04 Футбол

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал гостевую победу над «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) в матче второго тура чемпионата Англии.

«В начале недели я узнал, что буду играть в центре полузащиты. Главный тренер старался выбрать лучший план на эту игру, и затем я старался выполнить свою работу. В чём заключалась эта работа? Бегать! Я много бегал. Я должен был перекрывать пространство фантастическим игрокам вроде Эриксена и Деле Алли. Они всегда очень хорошо играют между линиями, поэтому я старался заполнить это пространство и не давать им свободно созидать. Я старался выдать свой максимум, и всё было хорошо, потому что в итоге мы победили.

Победа началась ещё во втором тайме матча с «Бёрнли», потому что мы отлично действовали. Важно демонстрировать характер после поражения. Мы показали выдающийся характер, особенно с учётом того, что неудачно стартовали в лиге на прошлой неделе. Играя против фантастической команды, фантастических игроков, мы заслужили победу. Это была умная игра. Нужно понимать, что, когда играешь против очень хорошей команды, иногда приходится больше действовать без мяча, но иногда нужно удивлять соперника одним касанием в контратаке. Думаю, мы блестяще сработали, показав умный футбол", — цитирует Луиса сайт «Челси».

Конте: игроки «Челси» в дерби сделали то же самое, что делали весь прошлый сезон
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Тоттенхэм Хотспур Челси Антонио Конте Давид Луис
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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