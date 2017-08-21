Радимов: решение о будущем Дзюбе принимать самому, никто ему тут не поможет

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из питерского клуба.
«Мы можем давать Дзюбе сколько угодно советов — оставаться или уходить. То, что это футболист высокого класса, он доказывал во всех командах, в том числе в „Зените“. Но на данный момент ситуация складывается так, что центрального нападающего играет Кокорин. Это лучший бомбардир и, наверное, лучший игрок чемпионата.
Представить Дзюбу на месте крайнего нападающего или под нападающим априори невозможно. Поэтому конкуренция в лице Кокорина довольно-таки серьёзная, а на носу чемпионат мира. Не имея игровой практики, Артём рискует остаться без мундиаля.
Тут два варианта: либо бороться за место в составе, ждать своего часа и работать на тренировках, либо разговаривать с руководством и просить, чтобы его отпустили. Как руководство клуба и Манчини решат вопрос, мне сложно сказать. Но Дзюбе только самому принимать решение, а больше никто ему в этой ситуации не поможет. То, что попасть в стартовый состав проблематично, вещь очевидная", — сказал Радимов.