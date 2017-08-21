Орлов: один Кокорин забивать не может, значит, Дзюба «Зениту» нужен

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из питерского клуба.
«Фееричная игра Александра Кокорина. Только лучшие эпитеты! Шесть забитых мячей, наслаждение! А ведь потеснён Артём Дзюба, герой вчерашних дней. И как быть? Это серьёзная проблема. Прийти к какому-то выводу может только Дзюба. Важно тренеру не упустить Артёма. Футбольная команда — 11 человек, и можно как-то игрока вмонтировать, и бывали уже необыкновенные монтажи.
Теоретически Кокорин и Дзюба точно могут играть вместе. Но Артёму надо набрать форму. Пока ещё он физически не готов, мешают травмы. Дриусси может и отдохнуть, можно вместо него попробовать Дзюбу. Думаю, этот вариант будет искаться. В принципе, у Артёма чувство гола-то не пропало. И не может один футболист забивать. Значит, он нужен», — сказал Орлов.