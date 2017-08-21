Кононов: конечно, «Ахмату» надо забивать, выигрывать у тульского «Арсенала»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился ожиданиями от домашнего матча 7-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».
«Конечно, нам надо забивать, выигрывать. У нас хорошая поддержка, и все мы на это нацелены. „Арсенал“ хорошо, большими силами выходит в атаку, прессингует, независимо от того, где играет. Также у него отличный тренер», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РФПЛ «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.