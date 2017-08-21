«Арсенал» предложил «Милану» приобрести Уилшира

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может продолжить карьеру в «Милане». Лондонский клуб предложил итальянцам купить игрока, и россонери обдумывают этот вариант, информирует Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
Контракт Уилшира с «Арсеналом» остаётся в силе до лета следующего года. В минувшем сезоне 25-летний англичанин выступал на правах аренды за «Борнмут». В апреле этого года Уилшир получил очередную травму, из-за которой не сумел подойти в оптимальной форме к новому сезону в составе «Арсенала».
Уилшир начал набирать форму после травмы, сыграв за «молодёжку» «Арсенала»