Лидеры «Барселоны» недовольны трансферной работой клуба

Лидеры «Барселоны» недовольны работой технического отдела клуба, который возглавляет Роберто Фернандес, пишет Cadena Ser. Футболисты сине-гранатовых скептически отнеслись к летним трансферам команды.
Сообщается, что недовольство руководством является одной из причин, почему форвард Лионель Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной». Аргентинец пока не понимает, какой проект ему будет предложен клубом.
Напомним, этим летом «Барселона» потеряла форварда Неймара, которого за € 222 млн выкупил «ПСЖ». Сине-гранатовые в текущее трансферное окно приобрели Нелсона Семеду, Паулиньо, Марлона и вернули Херарда Деулофеу.
Р. Фернандес: у «Барселоны» полная договорённость с Месси о продлении контракта