Х. Эрнандес: я получил заряд уверенности благодаря дублю и характеру «Вест Хэма»

Новичок «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями от старта сезона в АПЛ. «Молотобойцы» проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:4) и «Саутгемптону» (2:3).
«Нам нужно смотреть вперёд и оставаться позитивными. Мы не можем предаваться хорошим воспоминаниям, равно как и плохим. Это один из плюсов футбола — всегда есть шанс отомстить за какую-то неудачу, матчи идут один за другим и впадать в депрессию некогда.
Я получил большой заряд уверенности благодаря дублю и характеру «Вест Хэма», мы вернулись в игру в матче с «Саутгемптоном», несмотря на удаление. Будем сражаться до конца в каждом матче, только так можно добиться результата», — цитирует игрока Sky Sports.
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