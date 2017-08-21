Фассоне: рады прибытию Калинича, других новых трансферов «Милан» не планирует

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне выразил радость в связи с предстоящим переходом форварда «Фиорентины» Николы Калинича, а также сообщил, что помимо трансфера хорвата россонери пока не планируют новых приобретений.
«Мы очень счастливы, что Калинич прибыл в расположение клуба. В данный момент других новых трансферов мы не планируем», — цитирует Фассоне Football Italia.
Ранее «Милан» анонсировал переход Калинича. Красно-чёрные согласились выплатить «Фиорентине» € 30 млн за трансфер 29-летнего футболиста.
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