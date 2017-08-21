Каррагер: «Ньюкасл» до сих пор выглядит как команда из Чемпионшипа

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от начала сезона в исполнении «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» уступили «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и «Хаддерсфилд Таун» (0:1).
«Обычно у команд, проводящих первые матчи в АПЛ, много энергии и желания. У „Ньюкасла“ этого нет. Глядя на игру „сорок“, я понял, что они выглядят как команда из Чемпионшипа. От „Ньюкасла“ мы ждём большего, ведь этот клуб провёл в Чемпионшипе всего один сезон!
Видно, что Бенитесу нужно усиление. Он сколотил команду для Чемпионшипа, вернулся с ней в АПЛ, но состав остался всё тем же. Сейчас в «Ньюкасле» почти нет игроков калибра АПЛ, и это проблема", — цитирует Каррагера Sky Sports.
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