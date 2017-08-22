Роджерс: «Селтик» с уважением относится к «Астане», клуб добился больших успехов

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Астаной» (22 августа). Дома шотландцы победили со счётом 5:0.
«Первый матч уже в прошлом. Мы добились хорошего результата. Завтра мы должны завершить начатое. Нам нужно развиваться, чтобы играть на уровне топ-клубов. «Астана» — команда, которая играет очень организованно, в обороне они действуют агрессивно. Не будем забывать, что и в атаке у «Астаны» есть креативные игроки. С составом мы определимся после предматчевой тренировки. Перед нами стоит задача пройти дальше, и мы должны быть сконцентрированы, чтобы выполнить её.
Я знаю, что не только «Селтик», но и такие клубы, как «Атлетико», «Бенфика», не смогли выиграть в Казахстане. Мы понимаем, что играть в Астане тяжело. В этот раз мы постараемся сыграть лучше. Конечно, сказывается разница во времени, искусственное поле казахстанского стадиона. Мы с уважением относимся к «Астане». Клуб добился больших успехов на евроарене. Команда растёт и с прошлого года сделала шаг вперед. Но и «Селтик» не стоит на месте», — цитирует Роджерса Sports.kz.