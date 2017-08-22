«Эйбар» выиграл у «Малаги» в заключительном матче первого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на исходе часа игры забил нападающий «Эйбара» Шарлес, результативной передачей отметился защитник Хосе Анхель.
Во втором туре чемпионата Испании «Малага» 26 августа на выезде сыграет с «Жироной», а «Эйбар» на следующий день дома встретится с «Атлетиком» Б.
Турнирная таблица испанской Примеры по итогам первого тура доступна на «Чемпионате».