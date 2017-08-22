Карпин: было два предложения стать тренером, но не срослось

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что он мог возглавить «Анжи» после отставки Александра Григоряна.
«Было два предложения стать тренером, но не срослось. Заявления президента „Анжи“ были о том, что Карпин — кандидат номер один. Кандидат номер один, кандидат номер два… Ну а дальше что? Я отдыхаю и готов рассматривать предложения.
Вернуться в журналистику? Никогда не говори «никогда». Пока в этом отношении пауза, а дальше видно будет", — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России».
Кадиев: Карпин был одним из наиболее вероятных кандидатов на работу с «Анжи»