Гвардиола: если кто-то готов заплатить 300 млн за Месси, значит, они у них есть

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отрицать возможность приобретения «горожанами» нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за € 300 млн. Ранее сообщалось, что английский клуб готов выплатить сине-гранатовым всю сумму отступных в контракте Месси.
На пресс-конференции после матча АПЛ с «Эвертоном» (1:1) Гвардиоле был задан соответствующий вопрос по поводу возможного трансфера. «Если какой-либо клуб готов заплатить 300 миллионов за Месси, значит, они у них есть», — ответил Гвардиола, слова которого приводит Sport.es.
Действующий контракт Лионеля с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.