В. Денисов: в Лиге Европы хочется сыграть с лондонским «Арсеналом»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о задачах команды в Лиге Европы и отметил, что хотел бы встретиться с лондонским «Арсеналом».
«Естественно, наша первостепенная задача — выход из группы в стадию плей-офф Лиги Европы. Иначе зачем мы вообще боролись в прошлом сезоне за этот турнир? Хочется сыграть с самыми сильными европейскими клубами. Например, с лондонским «Арсеналом». С такой командой очень хотелось бы встретиться в еврокубках», — сказал Денисов в интервью «Известиям».
На этой неделе состоятся ответные матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, жеребьёвка группового этапа турнира пройдёт 25 августа. «Локомотив» и лондонский «Арсенал» уже обеспечили себе участие в групповом этапе.
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