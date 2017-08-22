«ПСЖ» готов отдать за Мбаппе и Фабиньо € 220 млн и Лукаса Моуру

«ПСЖ» продолжает переговоры с «Монако» по поводу приобретения полузащитника Фабиньо и нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает Sky Sport Italia, за 18-летнего Мбаппе парижане готовы отдать € 140 млн плюс полузащитника Лукаса Моуру. Отдельной сделкой станет переход 23-летнего Фабиньо. По данным источника, общая сумма сделки составит порядка € 220 млн. Это значит, что трансфер Фабиньо обойдётся «ПСЖ» примерно в € 80 млн.
Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет контракт с парижским клубом сроком на пять лет. Сам форвард склонялся к переходу в «Реал», но мадридцы хотели выкупить права на футболиста и отправить его обратно в «Монако» в годичную аренду. «ПСЖ» готов сразу предоставить французу место в основном составе.
Страсти по Мбаппе: 190 млн евро за тинейджера, и это не шутка
Главный талант европейского футбола Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы покинуть «Монако». Цена вопроса — 190 млн евро. Кто же раскошелится?