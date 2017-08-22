Игрок румынского «Ювентуса» набросился на партнёра из-за незабитого пенальти

Два игрока бухарестского «Ювентуса», Георге Калинтару и Валентин Барбулеску, чуть не подрались по окончании матча 7-го тура чемпионата Румынии против «Стяуа». Встреча завершилась поражением «Ювентуса» со счётом 1:2. В компенсированное время в ворота «Стяуа» был назначен пенальти. Пробивать его взялся Калинтару и попытался исполнить удар в стиле Паненки, но голкипер «Стяуа» Флорин Ницэ остался по центру ворот и спокойно забрал мяч в руки.
После этого Барбулеску набросился на Калинтару с претензиями и толкнул его. Дальнейшего конфликта удалось избежать благодаря партнёрам по команде, которые оттащили футболистов друг от друга.
Видео можно посмотреть на YouTube.
После семи туров, сыгранных в чемпионате Румынии, «Ювентус» набрал два очка и занимает последнее место в турнирной таблице.