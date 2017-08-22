«Барселоне» не удастся выкупить Сери у «Ниццы» за € 40 млн

Руководство «Ниццы» уведомило «Барселону», что каталонцам не удастся приобрести полузащитника Жана-Мишеля Сери за € 40 млн. Именно эта сумма была прописана в контракте 26-летнего ивуарийца в качестве отступных, однако этот пункт контракта прекратил действовать в середине июля, утверждает Marca. «Ницца» готова вести переговоры по Сери, однако намерена рассматривать предложения, превышающие € 40 млн.
Как сообщалось ранее, каталонцы уже согласовали условия контракта с самим Сери. В случае успешного завершения сделки его соглашение будет рассчитано на четыре года.
Сери выступает за «Ниццу» с лета 2015 года. В составе французской команды полузащитник провёл 84 матча, забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач