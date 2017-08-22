СМИ: «Барселона» больше не будет делать предложений «Ливерпулю» по Коутиньо

«Барселона» смирилась с тем, что ей не удастся приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо этим летом, сообщает Liverpool Echo. Каталонцы ранее сделали три запроса о трансфере 25-летнего футболиста, но получили от мерсисайдцев отказ. Последнее предложение сине-гранатовых по Коутиньо составляло £ 118 млн (около € 129 млн).
Ранее сообщалось, что «Барселона» потребовала от «Ливерпуля» дать окончательный ответ по трансферу Коутиньо до 7 вечера 20 августа, но не получила его.
Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.