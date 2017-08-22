Кондогбиа: надеюсь играть за «Валенсию» много лет и готов сыграть с «Реалом»

Новый полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа прокомментировал свой переход в испанский клуб. Ранее футболист защищал цвета миланского «Интера». Кондогбиа отметил, что главной предпосылкой его перехода стала беседа с наставником «летучих мышей» Марселино Гарсией Торалем.
«Разговор с тренером сыграл определяющую роль. Я ищу новые вызовы, и слова тренера были важны. Готов сыграть с «Реалом». Физически я в соответствующем состоянии и нахожусь в распоряжении тренера. Надеюсь играть за «Валенсию» много лет», — приводит слова Кондогбиа Marca.
Матч между «Валенсией» и «Реалом» состоится 27 августа во 2-м туре чемпионата Испании.
«Валенсия» объявила о переходе Кондогбиа из «Интера»