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Генеральный директор «Ниццы» считает, что Сери не перейдёт в «Барселону»

22 августа 2017, вторник. 06:53 Футбол

«Ницца» не вела переговоров с «Барселоной» относительно перехода полузащитника Жан-Мишеля Сери в испанский гранд. Об этом сообщил генеральный директор французского клуба Жульен Фурнье.

«Ницца» не вела переговоров с «Барселоной», и мне неизвестно, будем ли мы в ближайшее время делать это. Всё это было на уровне слухов, поэтому мы не устанавливали размер трансферной компенсации за футболиста. Думаю, что Сери в нынешнем сезоне будет выступать за «Ниццу». Да, он готов рассматривать предложения, но, с другой стороны, чувствует себя достаточно неплохо и в «Ницце», — приводит слова Фурнье испанское интернет-издание Sport.

«Барселоне» не удастся выкупить Сери у «Ниццы» за € 40 млн
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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