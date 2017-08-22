Генеральный директор «Ниццы» считает, что Сери не перейдёт в «Барселону»

«Ницца» не вела переговоров с «Барселоной» относительно перехода полузащитника Жан-Мишеля Сери в испанский гранд. Об этом сообщил генеральный директор французского клуба Жульен Фурнье.
«Ницца» не вела переговоров с «Барселоной», и мне неизвестно, будем ли мы в ближайшее время делать это. Всё это было на уровне слухов, поэтому мы не устанавливали размер трансферной компенсации за футболиста. Думаю, что Сери в нынешнем сезоне будет выступать за «Ниццу». Да, он готов рассматривать предложения, но, с другой стороны, чувствует себя достаточно неплохо и в «Ницце», — приводит слова Фурнье испанское интернет-издание Sport.
«Барселоне» не удастся выкупить Сери у «Ниццы» за € 40 млн